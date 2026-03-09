В оккупированной Россией части Запорожской области Украины пожилая жительница села Плодородное приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, приводит Настоящее Время пресс-релиз суда.

Ее признали виновной по делу в финансировании ВСУ за донаты в размере 1240 рублей. В пресс-релизе уточняется, что женщина – 1957 года рождения, получила российское гражданство. В июле 2023 года, "используя мобильное приложение украинского банка, установленного на своем мобильном телефоне, осуществила денежный перевод со своего счета на нужды ВСУ", – сказано в отчете силовиков. Отмечается, что она "признала вину и раскаялась в содеянном".

"Пятый канал" со ссылкой на ФСБ сообщил, что речь идет о Галине Бехтер. Как пишет издание, судя по данным на сайте суда, приговор по ее делу огласили 5 марта.

Судя по данным утечек, ей 68 лет. В конце июля 2025 года ее объявили пропавшей без вести в Запорожской области, было возбуждено дело по статье 438 УК Украины ("ответственность за нарушение законов и обычаев войны"). Вероятно, именно тогда ее задержали.

"Госизмена" (с наказанием вплоть до пожизненного) стала главной статьей для политических преследований в России. Как подсчитал проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал", каждый квартал прошлого года только в международно признанных российских регионах заводилось более 500 новых политических дел, или по пять дел в день.

Обвинения в госизмене, как правило, связаны с различными вариантами взаимодействия с украинцами (в частности, с денежными переводами частным лицам). Одним из таких случаев стало дело Александра Вечирко, который перевел 600 рублей в криптовалюте своей дочери в Украине.