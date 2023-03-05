Жителя Адыгеи оштрафовали на 800 тысяч за ссылку на "Навальный LIVE"

Суд в Адыгее оштрафовал местного жителя 39-летнего Игоря Короткова на 800 тысяч рублей по статье о так называемых фейках про российскую армию. Поводом для уголовного дела стал размещенный в группе WhatsApp видеоролик "Украина: поражение Путина" канала "Навальный LIVE". Осуждённый намерен оспорить вынесенный 3 марта приговор.

Представляющая интересы Короткова адвокат Ирина Бабаханова сообщила Кавказ.Реалии, что знакомые добавили его в общую группу в мессенджере, посвященную автопробегу в поддержку российской армии. Он разместил в ней ссылку на видеоролик с критикой действий России в Украине.

"Мой подзащитный считает, что распространил не заведомо ложную информацию. Он доверяет этой информации, она до сих пор никем не опровергнута. Сам Коротков в эту группу не просился, его туда добавил знакомый", - указала адвокат.

Санкции статьи Уголовного кодекса, по которой осудили Короткова, предусматривают штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или до трёх лет лишения свободы. Собеседница Кавказ.Реалии добавила, что на приговор будет подана апелляционная жалоба в Верховный суд Адыгеи.

Согласно открытым данным, Юрий Коротков дважды выдвигался как кандидат-самовыдвиженец на выборы в Совет депутатов Красногвардейского района.