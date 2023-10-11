Жителя Алтайского края оштрафовали за фото с надписью "Нет войне"

В Рубцовске Алтайского края суд оштрафовал на 30 тысяч местного жителя Максима Юсова по делу по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
По данным суда, Юсов опубликовал фото автомобиля с надписью "Нет войне" на "своей странице в телеграм". Вероятно, речь идет о личном аккаунте Усова в мессенджере. Подсудимый не признал вину, отметив, что словосочетание "Нет войне" не дискредитирует российскую армию. По словам Юсова, он что выступает за то, чтобы "не было войны нигде в мире".
- Административная статья о дискредитации армии была принята через восемь дней после начала российского вторжения в Украину. Она предусматривает штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине). Под понятие "публичное" попадают как посты и комментарии, так и сообщения в личных чатах или разговоры с сокамерниками.
- За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Россиян преследуют не только за высказывания против российского вторжения в Украину, но и нейтральные лозунги, например - "Нет войне".
- С начала марта прошлого года в российские суды поступило как минимум 8 055 административных дел о так называемой дискредитации армии. Данные судов проанализировала "Медиазона".
- Сколько людей преследовались по этой статье, неясно – полицейские регулярно составляют несколько протоколов по одной и той же статье на одного и того же человека. Так, в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга "Медиазона" обнаружила сразу 15 административных дел о "дискредитации" против одного человека, составленных в один день за 15 разных постов.
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