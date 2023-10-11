Жителя Алтайского края оштрафовали за фото с надписью "Нет войне"

В Рубцовске Алтайского края суд оштрафовал на 30 тысяч местного жителя Максима Юсова по делу по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным суда, Юсов опубликовал фото автомобиля с надписью "Нет войне" на "своей странице в телеграм". Вероятно, речь идет о личном аккаунте Усова в мессенджере. Подсудимый не признал вину, отметив, что словосочетание "Нет войне" не дискредитирует российскую армию. По словам Юсова, он что выступает за то, чтобы "не было войны нигде в мире".