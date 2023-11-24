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Жителя аннексированного Крыма арестовали по подозрению в госизмене

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму местного жителя, который, как утверждают в спецслужбе, передавал Украине комплектующие к военной авиационной технике.

В отношении задержанного, имя которого не называется, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он арестован, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в "Интерфакс".

По версии ведомства, подозреваемый был завербован представителями украинских спецслужб и за денежное вознаграждение переправлял в Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.

По статье о госизмене жителю Крыма грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

  • Эксперты ООН отмечают резкий рост числа уголовных дел по обвинениям в шпионаже и госизмене в России в 2023 году. Если в 2022 году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, то за первые шесть месяцев 2023 года обвинения в госизмене были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым.

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