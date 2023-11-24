Жителя аннексированного Крыма арестовали по подозрению в госизмене

ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму местного жителя, который, как утверждают в спецслужбе, передавал Украине комплектующие к военной авиационной технике.
В отношении задержанного, имя которого не называется, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он арестован, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в "Интерфакс".
По версии ведомства, подозреваемый был завербован представителями украинских спецслужб и за денежное вознаграждение переправлял в Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.
По статье о госизмене жителю Крыма грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
- Эксперты ООН отмечают резкий рост числа уголовных дел по обвинениям в шпионаже и госизмене в России в 2023 году. Если в 2022 году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, то за первые шесть месяцев 2023 года обвинения в госизмене были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым.
Форум