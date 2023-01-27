Жителя Брянской области арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Суд в Брянске арестовал на два месяца 25-летнего жителя города Сураж по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает "Медиазона" ссылаясь на публикацию на сайте суда.

Арестованный житель Брянской области обвиняется по уголовной статье о диверсии и ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, он поджёг релейный шкаф в Суражском районе с целью "подрыва экономической безопасности и обороноспособности" России. Из-за его действий объект транспортный инфраструктуры якобы был разрушен.

24 января телеграм-канал Mash сообщил о задержании в Брянской области местного жителя, который устроил поджёг на железной дороге. В его квартире во время обыска якобы "нашли канистру с горючим, тысячу долларов наличкой, кучу техники и схему железнодорожных путей". 26 января Mash опубликовал сообщение в котором утверждалось, что задержанного зовут Дмитрий Прохоренко и за поджёг ему дали десять суток административного ареста.

Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале сообщил, что "направил запрос прокурору региона о проведении проверки и применении мер реагирования" из-за ситуации с поджёгом на железной дороге в Брянской области. После этого Хинштейн и Mash опубликовали сообщения о том, что задержанный отправлен в СИЗО.