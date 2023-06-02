Жителя Читы девять раз оштрафовали за "дискредитацию" армии

В Чите суд девять раз оштрафовал местного жителя Антона Близнецкого за антивоенные комментарии в социальных сетях. Общая сумма штрафов по статье о дискредитации российской армии составит 270 тысяч рублей, говорится на сайте Ингодинского районного суда Читы.
Ранее Близнецкий рассказал Сибирь.Реалии, что в отношении него составили 10 протоколов о так называемой дискредитации российской армии.
17 мая состоялись девять заседаний, во время которых судьи рассмотрели протоколы, составленные на читинца. Как следует из текстов постановлений, все административные дела были связаны с публикациями во "ВКонтакте", в частности, с комментариями под новостями пабликов "Чита|Забайкалье|75 регион"
В постановлениях суда (есть в распоряжении редакции) сообщается, что первый штраф Близнецкому присудили за комментарий от 1 октября 2022 года, который он оставил под новостью "В состав России официально приняты четыре новых субъекта"."Какая разница, присоединяй или нет, все-равно весь мир не признаёт, и Украина обратно силой отберет все территории, включая Крым, ведь это незаконно аннексированные территории Россией", – говорится в материалах суда.
Ещё один штраф суд назначил Близнецкому за то, что 7 октября под новостью "Бывший руководитель администрации Читы Александр Сапожников поздравил жительниц Забайкальского края с Международным женским днём прямо из зоны СВО" он оставил комментарий: "Чиновник, ставший оккупантом".
- Административная статья о дискредитации армии была принята через восемь дней после начала российского вторжения в Украину. Она предусматривает штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные высказывания, критику военных и их действий. Только в 2022 году российские суды оштрафовали по таким делам не менее четырёх тысяч человек на общую сумму более 150 миллионов рублей.
- За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Эта стаья также появилась в российском законодательстве в первые дни вторжения России в Украину.
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