Жителя Читы осудили на 14 лет по делу о госизмене

Суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии жителя Читы Андрея Бобкова по статьям о госизмене, публичных призывах к экстремизму, участии в террористической организации и содействии терроризму. Об этом сообщает издание "Люди Байкала".
В чём конкретно обвиняли Бобкова – не сообщается, однако ранее по тому же делу суд назначил 15 лет колонии Максиму Иванникову.
По версии обвинения, Иванников оставил комментарий "Я предлагаю вступать в партизаны и расшатывать режим изнутри" в телеграм-канале, который ФСБ связала с движением "Артподготовка". Оно признано экстремистским в 2017 году.
По версии следствия, Иванников с 2020 года "общался с террористами, подконтрольными Украине", и "придумывал, как дестабилизировать обстановку в России". После задержания в декабре 2024 года Иванников заявил, что сотрудники ФСБ били его током по гениталиям, добиваясь признательных показаний. После пыток Иванникова, по его словам, поставили на фоне российского триколора и заставили на камеру сказать заранее заготовленный текст — о том, что он признает вину и "отказывается от партизанского движения".
- Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. Никаких беспорядков в этот день не произошло, однако сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения.
- Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию. Ряд оппозиционеров считают его провокатором, который работал на ФСБ.