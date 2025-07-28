Жителя Читы осудили на 14 лет по делу о госизмене

Суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии жителя Читы Андрея Бобкова по статьям о госизмене, публичных призывах к экстремизму, участии в террористической организации и содействии терроризму. Об этом сообщает издание "Люди Байкала".

В чём конкретно обвиняли Бобкова – не сообщается, однако ранее по тому же делу суд назначил 15 лет колонии Максиму Иванникову.

По версии обвинения, Иванников оставил комментарий "Я предлагаю вступать в партизаны и расшатывать режим изнутри" в телеграм-канале, который ФСБ связала с движением "Артподготовка". Оно признано экстремистским в 2017 году.

По версии следствия, Иванников с 2020 года "общался с террористами, подконтрольными Украине", и "придумывал, как дестабилизировать обстановку в России". После задержания в декабре 2024 года Иванников заявил, что сотрудники ФСБ били его током по гениталиям, добиваясь признательных показаний. После пыток Иванникова, по его словам, поставили на фоне российского триколора и заставили на камеру сказать заранее заготовленный текст — о том, что он признает вину и "отказывается от партизанского движения".