Жителя Хабаровска осудили по делу о военных "фейках"

Суд в Хабаровске назначил местному жителю Андрею Шевчуку шесть месяцев исправительных работ по статье о "фейках" про армию России. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

31 января 2023 года этот же суд прекратил дело Шевчука о "военных фейках", назначив ему судебный штраф в 30 тысяч рублей. Но в ноябре краевой суд отменил решение районного – дело было направлено на новое рассмотрение.

Основанием дела стали посты в телеграм-канале – какие именно, суд не сообщает. Однако ведомства сообщили, что сразу после возбуждения дела Шевчук опроверг информацию о том, что "распространял ложные сведения", а после публиковал в канале "ряд патриотических постов, посвященных подвигам военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе участия специальной военной операции".