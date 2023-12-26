Жителя Хабаровска осудили по делу о военных "фейках"

Суд в Хабаровске назначил местному жителю Андрею Шевчуку шесть месяцев исправительных работ по статье о "фейках" про армию России. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
31 января 2023 года этот же суд прекратил дело Шевчука о "военных фейках", назначив ему судебный штраф в 30 тысяч рублей. Но в ноябре краевой суд отменил решение районного – дело было направлено на новое рассмотрение.
Основанием дела стали посты в телеграм-канале – какие именно, суд не сообщает. Однако ведомства сообщили, что сразу после возбуждения дела Шевчук опроверг информацию о том, что "распространял ложные сведения", а после публиковал в канале "ряд патриотических постов, посвященных подвигам военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе участия специальной военной операции".
- В начале российского вторжения в Украину власти России ввели административную и уголовную ответственность за "дискредитацию" и "фейки" о Вооруженных силах России. По этим статьям преследуют граждан, которые публикуют данные о военных преступлениях российской армии, а также выражают несогласие с позицией российских властей по украинскому конфликту.
- К октябрю 2023 года количество приговоров по статье о "фейках" о российской армии выросло на треть, а число дел о государственной измене – почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году суды впервые начали назначать реальные сроки по делам о "дискредитации" армии России.
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