Житель Иркутской области приговорён к 22 годам по делу о госизмене

Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил 26-летнего жителя Иркутской области Тимура Пелецкиса к 22 годам лишения свободы по делу о поджоге вышек сотовой связи. Первые пять лет он должен будет провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Его обвинили в госизмене, а также диверсионной деятельности, прохождении обучения и приготовлении к участию в деятельности террористической организации, сообщает "Настоящее Время".

По версии следствия, в 2023 году Пелецкис вступил в воюющий на стороне Украины Легион "Свобода России" и по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины с 28 по 29 декабря 2023 года совершил поджог двух базовых станций операторов связи, расположенных на территории Иркутской области.

Пелецкис, как утверждает следствие, также согласился на совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. В мае 2024 года, как утверждается, при попытке высверлить замок релейного шкафа на железной дороге он был задержан. Помимо этого, он якобы собирал сведения об участке местности, на котором расположен один из военкоматов. Не сообщается, признал ли он вину и будет ли защита обжаловать приговор.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", 2025 год стал рекордным в России по числу приговоров по делам о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. С начала прошлого года по таким обвинениям осудили 470 человек. Еще не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек поступили в суды. Оправдательных приговоров не было.