Жителя Ивановской области осудили по делу о поджоге военкомата

Суд в Ивановской области приговорил 31-летнего жителя города Шуя Дмитрия Лямина к восьми годам колонии по обвинению в попытке поджога военкомата с помощью "коктейля Молотова". Его признали виновным по статье о совершении теракта. Об этом сообщает телеграм-канал IvanovoNEWS со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ.
Лямину также назначили принудительное психиатрическое лечение. По версии следствия, 19 марта 2022 года житель города Шуя бросил в здание местного военкомата "коктейль Молотова", чтобы "дестабилизировать деятельности органов власти". Тогда местные СМИ сообщали, что в результате попытки поджога обгорело окно здания.
Изначально Лямина обвиняли в покушении на умышленный поджог, но потом переквалифицировали дело на статью о теракте.
- С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
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