Жителя Ивановской области осудили по делу о поджоге военкомата

Суд в Ивановской области приговорил 31-летнего жителя города Шуя Дмитрия Лямина к восьми годам колонии по обвинению в попытке поджога военкомата с помощью "коктейля Молотова". Его признали виновным по статье о совершении теракта. Об этом сообщает телеграм-канал IvanovoNEWS со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ.

Лямину также назначили принудительное психиатрическое лечение. По версии следствия, 19 марта 2022 года житель города Шуя бросил в здание местного военкомата "коктейль Молотова", чтобы "дестабилизировать деятельности органов власти". Тогда местные СМИ сообщали, что в результате попытки поджога обгорело окно здания.

Изначально Лямина обвиняли в покушении на умышленный поджог, но потом переквалифицировали дело на статью о теракте.