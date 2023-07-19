Жителя Калининграда оштрафовали за оскорбление Путина в соцсетях

Суд в Калининграде оштрафовал местного жителя Олега Холоденко на 35 тысяч рублей из-за оскорбления президента России Владимира Путина в социальных сетях. Ему вменили статью об оскорблении человеческого достоинства и неуважении к российской государственности в интернете, сообщает SOTAvision.

О каком именно посте идет речь не сообщается. Сам Холоденко в суде заявлял, что доказательств его причастности к публикации нет.

Издание отмечает, что Холоденко просил судью о переносе заседания из-за отсутствия адвоката, однако его ходатайство отклонили.

Максимальное наказание по вмененной Холоденко статье – 100 тысяч рублей.