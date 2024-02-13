Жителя Канска отправили в колонию за мат в адрес полиции и церкви

Канский городской суд Красноярского края приговорил 20-летнего местного жителя Романа Квитковского к двум годам и трём месяцам колонии-поселения, признав его виновным в оскорблении чувств верующих, оскорблении полицейского и хулиганстве.

28-летнему знакомому Квитковского, Николаю Сосину, суд назначил 440 часов обязательных работ, признав виновным только в оскорблении чувств верующих.

По версии следствия, жители Канска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли на улице к полицейским, после чего Роман Квитковский "решил высказать всё, что думает о сотрудниках" МВД в нецензурной форме. Затем приятели зашли в Свято-Троицкий кафедральный собор, где также стали сквернословить, а ещё, согласно протоколу, "танцевать, кричать и смеяться на камеру".

В пресс-релизе Канского суда оба обвиняемых названы "блогерами", действия которых "нарушили подготовку к воскресной литургии и высказали явное и грубое неуважение к церкви".