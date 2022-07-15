Жителя Кемерова оштрафовали за предложение отделить Москву

Суд в городе Кемерово оштрафовал местного жителя Олега Ильченко на 75 тысяч рублей за его предложение отделить Москву от России. Такую идею Ильченко высказал в нескольких комментариях в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
В одном из комментариев Ильченко написал: "Я предлагаю отделить Москву от России и пусть она сама только себя и развивает, чтобы бедняжке не тратиться на холопов". Мужчину обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
В информационно-аналитическом центре "Сова" считают, что высказывание Ильченко не может восприниматься всерьёз и не заслуживает преследования. В центре отметили, что наказание уместно лишь за публикацию призывов к насильственному сепаратизму. При этом мирные дискуссии о территориальном статусе регионов ограничиваться не должны.
- Статья о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, появилась в административном кодексе в 2020 году. Она предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.
- В мае 2021 года по этой статье оштрафовали жителя Нарьян-Мара, который выложил картинку с надписью "Крым это Украина" и пост со словами об оккупации полуострова.
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