Жителя Коми обвинили в оправдании терроризма из-за постов в телеграм

В Коми сотрудники ФСБ увезли на допрос жителя Вуктыла Николая Фарафонова. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на координатора проекта "Росштраф" Андрея Еремеева. В начале сентября в квартире Фарафонова прошел обыск, поводом стали публикации в антивоенном телеграм-канале.

"Ко мне они [ФСБ] сегодня нагрянули и забрали Колю обратно дать показания. Мне сказали, что и с меня будут сегодня брать показания, потому что я его знакомая. Что будет с Колей дальше - не знаю," - рассказала знакомая задержанного Радмила Рябцева.

Уголовное дело в отношении Фарафонова возбудили по статье об оправдании терроризма.