Жителя Коми обвинили в оправдании терроризма из-за постов в телеграм

В Коми сотрудники ФСБ увезли на допрос жителя Вуктыла Николая Фарафонова. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на координатора проекта "Росштраф" Андрея Еремеева. В начале сентября в квартире Фарафонова прошел обыск, поводом стали публикации в антивоенном телеграм-канале.
"Ко мне они [ФСБ] сегодня нагрянули и забрали Колю обратно дать показания. Мне сказали, что и с меня будут сегодня брать показания, потому что я его знакомая. Что будет с Колей дальше - не знаю," - рассказала знакомая задержанного Радмила Рябцева.
Уголовное дело в отношении Фарафонова возбудили по статье об оправдании терроризма.
- После вторжения российских войск в Украину Николай Фарафонов активно писал антивоенные посты в своем небольшом телеграм-канале. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Поводом стал комментарий Фарафонова к новости о том, что на День защиты детей сотрудники Росгвардии приехали в детскую больницу и спели там песни. Он поинтересовался, рассказали ли росгвардейцы о том, как страдают и погибают дети в Украине, которым российские военные "на штыках принесли русский мир".
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