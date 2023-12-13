Жителя Коми приговорили к 12 годам из-за пожара в здании УФСБ

Суд в Усинске приговорил местного жителя к 12 годам заключения по делу о поджоге здания городского управления ФСБ. Его признали виновным в совершении теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Имя осуждённого не называется, однако ранее Север.Реалии писали, что по подозрению в поджоге здания УФСБ в Усинске задержан Евгений Заболотный. ОВД-инфо сообщает, что приговор вынесен именно ему.

По данным следствия, в мае Заболотный пытался поджечь здание с помощью "коктейля Молотова". Загорелись окно и стена. Площадь пожара составила полтора квадратных метра, он нанёс "незначительные повреждения". 30-летнего подозреваемого быстро задержали.



Издание "Усинск онлайн" пишет, что на суде Заболотный объяснил свои действия тем, что "хотел попасть в прессу".

Первые три года заключения он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.