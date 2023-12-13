Жителя Коми приговорили к 12 годам из-за пожара в здании УФСБ

Суд в Усинске приговорил местного жителя к 12 годам заключения по делу о поджоге здания городского управления ФСБ. Его признали виновным в совершении теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Имя осуждённого не называется, однако ранее Север.Реалии писали, что по подозрению в поджоге здания УФСБ в Усинске задержан Евгений Заболотный. ОВД-инфо сообщает, что приговор вынесен именно ему.
По данным следствия, в мае Заболотный пытался поджечь здание с помощью "коктейля Молотова". Загорелись окно и стена. Площадь пожара составила полтора квадратных метра, он нанёс "незначительные повреждения". 30-летнего подозреваемого быстро задержали.
Издание "Усинск онлайн" пишет, что на суде Заболотный объяснил свои действия тем, что "хотел попасть в прессу".
Первые три года заключения он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
- С начала российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак возросло. На данный момент известно о 113 попытках поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб, ущерб как правило наносился минимальный. Задержанным по обвинению после весны 2022 года, когда случаи стали массовыми, чаще всего вменяют статью о терроризме. Более 30 дел уже завершились приговором, самый суровый из которых – 19 лет колонии – вынесли двум антивоенным активистам за поджог здания городской администрации в Челябинской области.
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