Жителя Коми увезли полицейские. Ранее его штрафовали за "дискредитацию"

К жителю Вуктыла (Республика Коми) Николаю Фарафонову, который ведёт антивоенный телеграм-канал, утром 7 сентября домой ворвались полицейские. Его задержали и увезли на допрос в Сыктывкар, сообщила корреспонденту Север.Реалии знакомая Фарафонова Радмила Рябцева.

В доме у Фарафонова прошёл обыск, в ходе которого была изъята техника. По предварительным данным, ему вменяют статью о публичном оправдании терроризма. Официальных комментариев пока нет.

– Полицейские ворвались прямо домой, все там перевернули и Николая скрутили. Сказали, мол будет тебе статья 205, часть 2. Но он никогда ничего не писал про террористические акты", – рассказывает Рябцева, которой после прихода полицейских позвонила мать Николая. – 4 октября должен был пройти год с его суда по "дискредитации". А они похоже решили не ждать и впаять еще и уголовку за комментарии.

Как сообщает ОВД-Инфо, накануне Николаю Фарафонову позвонили из полиции и потребовали прийти в отдел, однако он отказался идти без повестки.

После вторжения российских войск в Украину Николай Фарафонов активно писал антивоенные посты в своем небольшом телеграм-канале. 4 октября 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. Поводом стал комментарий Фарафонова к новости о том, что на День защиты детей сотрудники Росгвардии приехали в детскую больницу и спели там песни. Николай под этим постом поинтересовался, рассказали ли силовики детям о том, как страдают и погибают дети в Украине, которым русские силовики "на штыках принесли русский мир".

Радмила Рябцева считает, что Николая "забрали с подачи местных доносчиков".

– Нам постоянно угрожают в соцсетях. Особенно после того, как я дала интервью "иноагентам" (изданию Север.Реалии), а Коля за меня в комментариях везде начал заступаться, когда на меня полилась вся эта желчь. Я очень переживаю, чтобы под пытками не выбивали эту статью у него.