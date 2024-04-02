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Жителя Коми задержали из-за флага белорусской оппозиции в VK

В Сыктывкаре задержали сооснователя творческого объединения ÖВВÖ и бывшего главу "Городских проектов" Дмитрия Махова. На него составили протокол по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает SOTA.

Поводом для составления протокола стала аватарка с бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции в социальной сети "ВКонтакте". За несколько недель до задержания Махову звонили сотрудники Центра "Э". Они приглашали его "поговорить".

SOTA уточняет, что 2 апреля отмечается "День единения народов России и Беларуси".

7x7 сообщает, что Махов был урбанистом и руководил региональным отделением "Городских проектов". В 2022 году он спас несколько экспонатов исторического музея, которые были выкинуты в мусорку.

  • Бело-красно-белый флаг – белорусский исторический символ. Он был флагом Белорусской народной республики, недолго существовавшей в 1918 году, а после распада СССР – официальным флагом независимой Беларуси. В 1995 году по итогам референдума, прошедшего в условиях наступления режима президента Александра Лукашенко на демократическую оппозицию, государственные символы были заменены другими, близкими к флагу и гербу БССР. Позднее бело-красно-белый флаг был запрещен властями Беларуси. В 2020 году его использовали участники массовых протестов против режима Лукашенко, начавшихся после фальсификации результатов президентских выборов.

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