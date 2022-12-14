Жителя Красноярска осудили за намерение воевать на стороне Украины

В Красноярске суд приговорил к четырем годам и восьми месяцам колонии местного жителя 30-летнего Сергея Улукшонова, признав его виновным в намерении воевать на стороне Украины. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда.

По версии следствия, весной 2022 года Улукшонов принял решение воевать на стороне одного из украинских национальных батальонов, изучив "проукраинские информационные сайты". Как сообщают источники "Коммерсанта", житель Красноярска попытался добраться до Украины через Минск. Ранее он уже бывал в белорусской столице. Прилетев в Минск, Улукшонов созвонился с представителем Службы безопасности Украины, который объяснил ему, как нелегально перейти украинско-белорусскую границу.

При попытке попасть в Украину Улукшонова задержали белорусские пограничники и передали задержанного ФСБ России. Красноярца осудили по статье о приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Сергей Улукшонов учился в одном из красноярских техникумов. Как сказано в материалах дела, он является "ярым противником внутренней и внешней политики РФ". В июне 2021-го красноярец пытался через Мексику попасть в США через Мексику в поисках политического убежища, однако ему отказали и депортировали в Россию.