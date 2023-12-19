Жителя Кубани осудили на 11 лет по делу о поджоге на железной дороге

Краснодарский краевой суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы 19-летнего местного жителя Илью Мироничева. Его признали виновным в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщается на сайте суда.
Мироничева обвиняли по статьям о диверсии и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Согласно приговору, первый год заключения он должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.
По версии следствия, 2 мая 2023 года на железной дороге у посёлка Агроном рядом со станицей Динской Мироничев устроил поджог релейного шкафа. Вместе с ним был его несовершеннолетний знакомый, который снимал это на камеру. Следователи считают, что Мироничев решил испортить оборудование после того, как получил в телеграме предложение от неизвестных устроить поджог за 10 тысяч рублей.
Информации о том, было ли какое-то наказание для предполагаемого несовершеннолетнего сообщника Мироничева, нет.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и релейные шкафы на железных дорогах. На данный момент известно о нескольких сотнях таких инцидентов. По данным "Медиазоны", только за атаки на инфраструктуру железных дорог было возбуждено более 100 уголовных дел. Пятая часть всех обвиняемых – несовершеннолетние.
- Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее власти заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и диверсии и наказываться многолетним, вплоть до пожизненного, лишением свободы.
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