Жителя Кубани осудили на 11 лет по делу о поджоге на железной дороге

Краснодарский краевой суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы 19-летнего местного жителя Илью Мироничева. Его признали виновным в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщается на сайте суда.

Мироничева обвиняли по статьям о диверсии и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Согласно приговору, первый год заключения он должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

По версии следствия, 2 мая 2023 года на железной дороге у посёлка Агроном рядом со станицей Динской Мироничев устроил поджог релейного шкафа. Вместе с ним был его несовершеннолетний знакомый, который снимал это на камеру. Следователи считают, что Мироничев решил испортить оборудование после того, как получил в телеграме предложение от неизвестных устроить поджог за 10 тысяч рублей.

Информации о том, было ли какое-то наказание для предполагаемого несовершеннолетнего сообщника Мироничева, нет.