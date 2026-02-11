Жителя Кузбасса оштрафовали за картинку из мультика про Губку Боба

Суд в Кемерове оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений". Поводом стало изображение мужского персонажа мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" в женском образе, сообщает "Вёрстка".

В постановлении говорится, что персонаж, имя которого не уточняется, представлен "в парике, платье и с макияжем". В мультсериале в женском образе периодически появляются как сам Губка Боб, так и его друг Патрик.

Кроме того, жителя Кузбасса оштрафовали за публикацию изображения женского тела с мужской головой, а также картинки мужчины в маске кролика. Суд назвал маску "сексуальным атрибутом одежды для тематики БДСМ или иных фетишей, используемых женщинами".

Ответчик вину не признал, заявив, что размещенные изображения – это фрагменты мультфильма и обычный интернет-контент. Суд посчитал, что публикации формируют "привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений".