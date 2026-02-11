Жителя Кузбасса оштрафовали за картинку из мультика про Губку Боба

Суд в Кемерове оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений". Поводом стало изображение мужского персонажа мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" в женском образе, сообщает "Вёрстка".
В постановлении говорится, что персонаж, имя которого не уточняется, представлен "в парике, платье и с макияжем". В мультсериале в женском образе периодически появляются как сам Губка Боб, так и его друг Патрик.
Кроме того, жителя Кузбасса оштрафовали за публикацию изображения женского тела с мужской головой, а также картинки мужчины в маске кролика. Суд назвал маску "сексуальным атрибутом одежды для тематики БДСМ или иных фетишей, используемых женщинами".
Ответчик вину не признал, заявив, что размещенные изображения – это фрагменты мультфильма и обычный интернет-контент. Суд посчитал, что публикации формируют "привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений".
- В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России – ранее она была запрещена только среди несовершеннолетних. Закон, в частности, ввёл крупные, до 5 миллионов рублей, штрафы за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".
- В ноябре 2023 года Верховный суд России по иску Министерства юстиции принял решение о запрете несуществующего "международного движения ЛГБТ" и признании его экстремистским.