Жителя Кузбасса осудили за то, что он облил портрет Путина краской

Суд в Кемеровской области назначил полгода ограничения свободы жителю города Белово, который облил красной краской плакат с изображением президента Владимира Путина, сообщает региональное управление ФСБ.

По версии следствия, 57-летний житель Кузбасса испортил баннер из-за несогласия с началом российского вторжения в Украину. Как говорится в сообщении, осуждённый являлся сторонником "идеологии пацифизма", которую "противопоставил долгу и обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества".

Мировой суд признал его виновным в вандализме по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды. Житель Белово признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке – без проведения судебного заседания.