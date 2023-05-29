Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жителя Кузбасса осудили за то, что он облил портрет Путина краской

Плакат с Путиным в Белово

Суд в Кемеровской области назначил полгода ограничения свободы жителю города Белово, который облил красной краской плакат с изображением президента Владимира Путина, сообщает региональное управление ФСБ.

По версии следствия, 57-летний житель Кузбасса испортил баннер из-за несогласия с началом российского вторжения в Украину. Как говорится в сообщении, осуждённый являлся сторонником "идеологии пацифизма", которую "противопоставил долгу и обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества".

Мировой суд признал его виновным в вандализме по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды. Житель Белово признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке – без проведения судебного заседания.

  • С начала российского вторжения в Украину нескольких россиян преследовали по обвинению в вандализме в связи с их антивоенными выступлениями. В январе суд отправил под домашний арест на два месяца сотрудника Томского госуниверситета Станислава Шмакова и двух его знакомых, которых обвиняют в порче баннера в поддержку войны в Украине.
  • В декабре сотрудники ФСБ задержали по делу о покушении на государственную измену 60-летнего жителя Абакана Игоря Покусина. В начале вторжения желтой и синей краской он оставил два пятна на баннере с буквой Z в центре Абакана, а на здании республиканского музея написал "Слава Украине".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG