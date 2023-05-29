Жителя Кузбасса осудили за то, что он облил портрет Путина краской

Суд в Кемеровской области назначил полгода ограничения свободы жителю города Белово, который облил красной краской плакат с изображением президента Владимира Путина, сообщает региональное управление ФСБ.
По версии следствия, 57-летний житель Кузбасса испортил баннер из-за несогласия с началом российского вторжения в Украину. Как говорится в сообщении, осуждённый являлся сторонником "идеологии пацифизма", которую "противопоставил долгу и обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества".
Мировой суд признал его виновным в вандализме по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды. Житель Белово признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке – без проведения судебного заседания.
- С начала российского вторжения в Украину нескольких россиян преследовали по обвинению в вандализме в связи с их антивоенными выступлениями. В январе суд отправил под домашний арест на два месяца сотрудника Томского госуниверситета Станислава Шмакова и двух его знакомых, которых обвиняют в порче баннера в поддержку войны в Украине.
- В декабре сотрудники ФСБ задержали по делу о покушении на государственную измену 60-летнего жителя Абакана Игоря Покусина. В начале вторжения желтой и синей краской он оставил два пятна на баннере с буквой Z в центре Абакана, а на здании республиканского музея написал "Слава Украине".
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