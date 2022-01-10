Жителя Могилёва приговорили к двум годам колонии за комментарий в сети 

В Беларуси вынесен первый приговор за комментарий в соцсетях о погибшем во время задержания оппозиционного активиста сотрудника КГБ, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на белорусскую генпрокуратуру.

45-летнего жителя города Могилёв, имя которого не сообщается, приговорили к двум годам колонии, признав его виновным в "публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей".

28 сентября прошлого года в Минске во время рейда по задержанию участников протестов против режима Александра Лукашенко был убит сотрудник КГБ Беларуси. В него, по версии следствия, выстрелил IT-специалист Андрей Зельцер, в квартиру которого как раз пытались ворваться сотрудники правоохранительных органов. Ответным огнём Зельцер также был убит.

После этого по всей стране стали задерживать граждан, которые поддержали погибшего активиста в соцсетях и осудили действия властей. На данный момент за комментарии арестованы около двухсот человек.

В понедельник также стало известно, что власти Беларуси задержали создателя и администратора оппозиционного ютьюб-канала "Третий Регион" 26-летнего Олега Канаева. Против него возбуждено уголовное дело о разжигании социальной вражды и розни. Отмечается, что после начала массовых репрессий в отношении оппозиции, Канаев покинул Беларусь, однако приехал на родину на новогодние праздники.