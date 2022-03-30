Жителя Москвы оштрафовали за баннер "Свобода правда мир"

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя за баннер в цветах украинского флага с надписью "Свобода правда мир" на перилах Крымского моста в столице. Его признали виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Суд счёл, что надпись на баннере "ярко выражает негативное отношение к Вооруженным Силам Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации". Жителя Москвы также арестовали на 15 суток по административной статье о неповиновении полиции.
В Пермском крае суд оштрафовал на 50 тысяч рублей редактора газеты "Парма-Новости" Яну Яновскую. Её признали виновной в дискредитации российской армии из-за колонки о войне в Украине. Об этом сообщает само издание. Журналистка и её адвокаты настаивают, что в колонке было только личное мнение автора.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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