Жителя Москвы оштрафовали за баннер "Свобода правда мир"

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя за баннер в цветах украинского флага с надписью "Свобода правда мир" на перилах Крымского моста в столице. Его признали виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Суд счёл, что надпись на баннере "ярко выражает негативное отношение к Вооруженным Силам Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации". Жителя Москвы также арестовали на 15 суток по административной статье о неповиновении полиции.

В Пермском крае суд оштрафовал на 50 тысяч рублей редактора газеты "Парма-Новости" Яну Яновскую. Её признали виновной в дискредитации российской армии из-за колонки о войне в Украине. Об этом сообщает само издание. Журналистка и её адвокаты настаивают, что в колонке было только личное мнение автора.