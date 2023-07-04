Жителя Нижневартовска осудили на 13 лет по делу о поджоге военкомата

Суд в Нижневартовске приговорил местно жителя Василия Гаврилишена к 13 годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата. Об этом сообщает ТАСС. Решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. В январе другого обвиняемого по этому делу — Владислава Борисенко — приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Гаврилишена, как и Борисенко, признали виновным в совершении теракта по предварительному сговору. Ему также назначали полтора года ограничения свободы после освобождения. Пять лет он должен будет провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Поджог в военкомате произошел в ночь на 4 мая 2022 года. По версии следствия, обвиняемые бросили в здание несколько "коктейлей Молотова". Спустя неделю их задержали.

Изначально против Борисенко и Гаврилишена возбудили дела об умышленном поджоге и хулиганстве, однако позже обвинение ужесточили до статьи о теракте, совершенном группой лиц.

Борисенко и Гаврилишен признали вину, однако не были согласны с переквалификацией дела. Как сообщало ТАСС, Гаврилишен рассказал, что в Telegram с ним якобы связался человек, представившийся Ростиславом Мухиным. Он предложил от 1 до 3 миллионов рублей за поджог военкомата.

Гаврилишен согласился, после чего ему пришла предоплата в размере $1 тысячи на криптокошелек. Он привлек к делу Борисенко, а происшествие сняли на камеру, чтобы показать "заказчику". ФСБ, занимавшаяся расследованием, не предоставила публичных доказательств вины подозреваемых, кроме протоколов допроса Гаврилишена, озвученных в суде.