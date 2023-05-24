Жителя Норильска арестовали за "уничижительные посты" об армии

Суд в Норильске арестовал местного жителя Сергея Куриленко на семь суток по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды. На сообщение городского суда обратило внимание издание Тайга.Инфо.

По данным суда, в 2022 году Куриленко публиковал в Facebook посты, содержащие "уничижительные высказывания в адрес групп лиц по принадлежности к социальным группам". В публикациях говорилось о российских военных, принимающих участие во вторжении в Украину, а также их матерях. Куриленко признал вину и объяснил, что делал публикации, чтобы поддержать родственников, живущих в Украине. Социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России после признания компании Meta экстремистской организацией.

По данным прокуратуры, Куриленко уволился с работы и продал квартиру в Норильске, намереваясь улететь из города. В дальнейшем он собирался рассмотреть переезд в Украину.