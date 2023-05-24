Жителя Норильска арестовали за "уничижительные посты" об армии

Суд в Норильске арестовал местного жителя Сергея Куриленко на семь суток по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды. На сообщение городского суда обратило внимание издание Тайга.Инфо.
По данным суда, в 2022 году Куриленко публиковал в Facebook посты, содержащие "уничижительные высказывания в адрес групп лиц по принадлежности к социальным группам". В публикациях говорилось о российских военных, принимающих участие во вторжении в Украину, а также их матерях. Куриленко признал вину и объяснил, что делал публикации, чтобы поддержать родственников, живущих в Украине. Социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России после признания компании Meta экстремистской организацией.
По данным прокуратуры, Куриленко уволился с работы и продал квартиру в Норильске, намереваясь улететь из города. В дальнейшем он собирался рассмотреть переезд в Украину.
- После начала военного вторжения России в Украину были приняты новые административные и уголовные статьи о так называемых фейках и дискредитации российской армии. По ним правонарушением считаются антивоенные высказывания и любые высказывания о войне в Украине, не совпадающие с официальной позицией Минобороны.
- В феврале 2022 года Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться "специальной военной операцией". С начала войны в России заблокировали сайты десятков независимых СМИ, тысячи различных ресурсов, а также Twitter, Facebook и Instagram.