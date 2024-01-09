Жителя Новгорода оштрафовали за слова "Слава Украине!" на гирлянде

В Новгороде суд оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя Андрея Кульчицкаса из-за надписи "Слава Украине!" на украинском языке, которая была размещена на новогодней гирлянде, висевшей на его балконе.

Полиция задержала Кульчицкаса 1 января – после того как в городском паблике "ЧП 53 Великий Новгород" появилось видео, на котором в новогоднюю ночь на балконе висит светодиодная гирлянда, а по ней бегущей строкой двигается надпись с украинским лозунгом. Гирлянду изъяли, а на её владельца составили административный протокол о "дискредитации" российской армии.

При этом, как отмечает издание "Медиазона", Кульчицкас, скорее всего, не имеет отношения к надписи. По словам самого обвиняемого, он купил компоненты для гирлянды в интернете и вывел на ней поздравление с новым годом, но ровно в полночь оно изменилось на другой текст.

Известно, что на такие же происшествия с гирляндами жаловались ещё несколько пользователей сети. Вероятно, изменение надписей было заложено в скачанной из интернета программе для светодиодной ленты.