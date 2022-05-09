Жителя Новосибирска задержали за плакат на "Бессмертном полку"

Полиция задержала жителя Новосибирска Владимира Салтевского во время традиционного шествия "Бессмертный полк" 9 мая с антивоенным плакатом, сообщает "ОВД-Инфо".

Салтевский шёл с плакатом "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну". На фото, которые предоставил задержанный, показан еще один плакат с надписью "Победили тот фашизм, победим и этот". Задержанного доставили в Центральный отдел полиции Новосибирска. Как сообщается, ему собирались вменить новую статью об отождествлении действий руководства СССР с действиями нацистской Германии, недавно появившуюся в Уголовном кодексе России, но в конце концов составили протокол по административной статье о "дискредитации Вооружённых сил" - сообщает Сибирь.Реалии.

Владимира Салтевского вывели из колонны участники шествия с буквами Z на одежде и передали полиции, рассказал задержанный "Тайге. Инфо".

По данным "ОВД-Инфо", полиция задержала ещё одного участника шествия с плакатом "Не за такое будущее мой дед воевал". Он попросил не называть его имени. Его отвезли в отделение в Железнодорожном районе.

9 мая в Иркутске был задержан пикетчик с плакатом "Мир". Полиция увезла Амира Аймареха в 5-ый отдел, его отпустили без составления протокола.

Приходить на шествия "Бессмертного полка" с плакатами против войны в Украине призывало, в частности, движение "Весна". В преддверии дня Победы в Петербурге были задержаны его активисты Евгений Затеев и Валентин Хорошенин. Их доставили на допрос в Москву, сообщает правозащитная организация "Первый отдел".

7 мая обыски прошли сразу у нескольких активистов движение "Весна". Утром 8 мая полиция пришла к активисту Артему Уйманену, его доставили на допрос по делу о "телефонном терроризме". В движении предполагают, что задержания могут быть связаны с акцией "Они воевали не за это", которую активисты хотели провести 9 мая.

Также стало известно о задержании в Великом Новгороде активиста Романа Максимова, его отвезли на допрос в Москву по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Утром 9 мая был задержан воронежский журналист Фёдор Орлов. Его также подозревают по делу о "телефонном терроризме".