Жителя Омска арестовали по делу о поджоге на железной дороге

Суд в Омске арестовал до 3 августа местного жителя по делу о поджоге на железной дороге. Его обвиняют в диверсии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Омкой области.

По версии следствия, арестованный житель Омска является сторонником легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины. Он якобы совершил поджог оборудования, обеспечивающего безопасность движения железнодорожного транспорта, "по указанию неустановленного лица".

Телеграм-канал Shot сообщает, что арестованного жителя Омска зовут Денис Ш. и ему 21 год. Он якобы уже дал признательные показания и заявил, что получил "задание" в социальных сетях. Как сообщает Shot, поджог был совершён на одном из перегонов ночью 4 июня. Выгорели шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки.