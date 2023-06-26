Жителя Омска арестовали по делу о поджоге на железной дороге

Суд в Омске арестовал до 3 августа местного жителя по делу о поджоге на железной дороге. Его обвиняют в диверсии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Омкой области.
По версии следствия, арестованный житель Омска является сторонником легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины. Он якобы совершил поджог оборудования, обеспечивающего безопасность движения железнодорожного транспорта, "по указанию неустановленного лица".
Телеграм-канал Shot сообщает, что арестованного жителя Омска зовут Денис Ш. и ему 21 год. Он якобы уже дал признательные показания и заявил, что получил "задание" в социальных сетях. Как сообщает Shot, поджог был совершён на одном из перегонов ночью 4 июня. Выгорели шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки.
- Государственная Дума в декабре 2022 года приняла закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "содействие диверсионной деятельности."
- После начала войны против Украины в феврале прошлого года в России резко участились случаи атак на административные здания и диверсий. Были совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов и других государственных учреждений. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.
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