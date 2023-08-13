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Жителя Орловской области отправили на принудительное лечение за поджог

Жителя Орловской области Михаила Давыдова, арестованного за попытку поджога административного здания, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Инцидент, в связи с которым Давыдов был арестован, произошёл в августе 2022 года. Мужчина, проезжая на велосипеде мимо здания правительства Орловской области, бросил в него две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание быстро потушили.

Давыдов был задержан спустя неделю. Сначала ему вменили статью о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Позже обвинение изменили на статью о теракте. Давыдова поместили в СИЗО, и уже оттуда, признав его невменяемым, отправили в психиатрический стационар.

  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о нескольких сотнях таких инцидентах. При этом в результате поджогов никто не пострадал.
  • Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.

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