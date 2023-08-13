Жителя Орловской области отправили на принудительное лечение за поджог

Жителя Орловской области Михаила Давыдова, арестованного за попытку поджога административного здания, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Инцидент, в связи с которым Давыдов был арестован, произошёл в августе 2022 года. Мужчина, проезжая на велосипеде мимо здания правительства Орловской области, бросил в него две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание быстро потушили.

Давыдов был задержан спустя неделю. Сначала ему вменили статью о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Позже обвинение изменили на статью о теракте. Давыдова поместили в СИЗО, и уже оттуда, признав его невменяемым, отправили в психиатрический стационар.