Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании 58-летнего жителя Пензенской области по подозрению в государственной измене в форме шпионажа. По версии ведомства, он передавал представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию об оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Задержанный якобы собирал информацию в течение 2023 года и передавал её через мессенджер представителям ВСУ. Телеграм-канал Baza сообщает, что подозреваемого зовут Игорь Н. Он работает охранником в торговом центре "Горизонт". 14 марта сотрудники правоохранительных органов провели в его квартире обыск и изъяли мобильные телефоны. Телеграм-канал, не указывая источников, сообщает, что задержанный дал признательные показания.