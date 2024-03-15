Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании 58-летнего жителя Пензенской области по подозрению в государственной измене в форме шпионажа. По версии ведомства, он передавал представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию об оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Задержанный якобы собирал информацию в течение 2023 года и передавал её через мессенджер представителям ВСУ. Телеграм-канал Baza сообщает, что подозреваемого зовут Игорь Н. Он работает охранником в торговом центре "Горизонт". 14 марта сотрудники правоохранительных органов провели в его квартире обыск и изъяли мобильные телефоны. Телеграм-канал, не указывая источников, сообщает, что задержанный дал признательные показания.
- После начала войны России против Украины в сводках СМИ регулярно фигурируют дела о госизмене. В 2023 году в России как минимум 148 человек стали обвиняемыми по уголовным делам о госизмене, шпионаже и тайном сотрудничестве с иностранцами, а в суды поступило не менее 88 таких дел, подсчитала Сибирь.Реалии. Это исторический рекорд по количеству подобных уголовных дел. Правозащитники считают, что реальное число дел может быть гораздо больше, а рост темпов преследования сохранится и в 2024 году.
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