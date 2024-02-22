Жителя Петербурга арестовали по делу о политическом вандализме

Суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Дмитрия Блинова. Его обвиняют по делу о вандализме по политическим мотивам. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Из материалов дела следует, что Блинов написал на трансформаторной подстанции "недостоверную надпись". Что конкретно - не уточняется. По данным "Фонтанки", петербуржец якобы написал "что-то очень неприятное про власть".

Блинов в суде возражал против ареста. По его словам, он не намерен скрываться, вину признал, не ходил на митинги, не присутствовал на демонстрациях, не являлся участником протестного движения. Защита петербуржца настаивала на домашнем аресте. Суд отправил Блинова в СИЗО до 19 марта.

Ранее в Петербурге арестовали 56-летнего Константина Подошвелева. Его обвинили по двум уголовным делам - о вандализме и повреждении объектов культурного наследия. Якобы он нанес надписи на здания Петербургского политехнического университета Петра Великого, храма Иконы Божьей Матери "Умиление" и храма Покрова Пресвятой Богородицы. Следствие полагает, что на здании университета Подошвелев написал "Университет за убийц", а на стенах храмов - "РПЦ за убийц". Арестованный в 1990-х годах работал в милиции.