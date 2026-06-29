Жителя Петербурга приговорили к 18 годам по делу о связи с РДК

В Петербурге Первый Западный окружной военный суд 10 июня приговорил 56-летнего Андрея Богодарова к 18 годам заключения. Об этом в понедельник сообщил проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Его признали виновным по трем статьям: участие в террористической организации, госизмена и покушение на изготовление взрывчатых веществ организованной группой. Процесс прошел в закрытом режиме. Богодаров находился в СИЗО с августа 2024 года.

Российское госагенство ТАСС писало, что показания на Богодарова дал студент из Карелии Андрей Васюренко, осужденный в феврале 2024 года на девять лет по статьям о подстрекательстве к госизмене и склонении к терроризму. По версии следствия, Васюренко решил "смягчить себе наказание" и стал давать показания на граждан России, предположительно причастных к деятельности "Русского добровольческого корпуса".

Дочь Богодарова проживает в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. Она рассказала, что состояла в отношениях с мужчиной, который служил в РДК и погиб на войне в Украине в марте 2024 года.

Девушка также сообщила, что ее отец дал признательные показания, так как силовики угрожали ему отправкой его сына на войну и убийством дочери.