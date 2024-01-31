19-летнего жителя Петербурга осудили на 8 лет по делу о диверсии

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего местного жителя Вячеслава Зайцева. Его признали виновным по делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В материалах дела указано, что в середине марта 2023 года Зайцев поджёг релейный шкаф около станции Горелово. Сделал он это якобы по заданию некоего "куратора" за 10 тысяч рублей. В качестве доказательства выполненной работы Зайцев снял пожар на видео. Ущерб от поджога составил чуть более 1500 рублей.

Сообщается, что Зайцев признал вину. Ущерб он возместил на стадии предварительного расследования. Обвинение просило лишить его свободы на девять лет.

Во время прений Зайцев объяснил, что не выступает против войны с Украиной, а релейный шкаф повредил, чтобы заработать денег. Его адвокаты отметили, что Зайцев написал заявление в военкомат, чтобы его отправили на войну.

По решению суда, первые два года Зайцев будет отбывать в тюрьме, остальные шесть - в колонии строгого режима.