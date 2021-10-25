Жителя Петербурга, воевавшего за "ДНР", приговорили к 22 годам колонии

Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.

Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из "радикальных взглядов" и "неприязни к сотрудникам правоохранительных органов". По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.

В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьёзные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.

СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики".

Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей его жертвами стали свыше тринадцати тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наёмников и сепаратистов Донбасса. Российские власти эти обвинения в отрицают.

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