Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жителя Петербурга задержали на пикете с цитатой Владимира Путина

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местного жителя Андрея Оливьери, который проводил одиночный пикет, держа в руках плакат с цитатой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на жену активиста.

Оливьери устроил пикет 21 июня у станции метро "Автово". На его плакате были слова "Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти", которые Путин сказал в 2004 году. Активиста доставили в отдел полиции №31. Позже его отпустили с протоколом о нарушении "коронавирусных ограничений".

  • В феврале 2004 года на встрече со своими доверенными лицами Путин высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь – многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", – сказал тогда президент.
  • 13 июня сотрудники полиции задержали Андрея Оливьери, вышедшего на одиночный пикет против несменяемости власти. Оливьери стоял у станции метро "Парк Победы" с плакатом "Самое страшное для политика – вцепиться в свое кресло руками и зубами, – В. В. Путин". В отношении активиста составили административный протокол о нарушении "коронавирусных ограничений".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG