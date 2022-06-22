Жителя Петербурга задержали на пикете с цитатой Владимира Путина

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местного жителя Андрея Оливьери, который проводил одиночный пикет, держа в руках плакат с цитатой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на жену активиста.

Оливьери устроил пикет 21 июня у станции метро "Автово". На его плакате были слова "Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти", которые Путин сказал в 2004 году. Активиста доставили в отдел полиции №31. Позже его отпустили с протоколом о нарушении "коронавирусных ограничений".