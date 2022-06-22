Жителя Петербурга задержали на пикете с цитатой Владимира Путина

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местного жителя Андрея Оливьери, который проводил одиночный пикет, держа в руках плакат с цитатой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на жену активиста.
Оливьери устроил пикет 21 июня у станции метро "Автово". На его плакате были слова "Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти", которые Путин сказал в 2004 году. Активиста доставили в отдел полиции №31. Позже его отпустили с протоколом о нарушении "коронавирусных ограничений".
- В феврале 2004 года на встрече со своими доверенными лицами Путин высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь – многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", – сказал тогда президент.
- 13 июня сотрудники полиции задержали Андрея Оливьери, вышедшего на одиночный пикет против несменяемости власти. Оливьери стоял у станции метро "Парк Победы" с плакатом "Самое страшное для политика – вцепиться в свое кресло руками и зубами, – В. В. Путин". В отношении активиста составили административный протокол о нарушении "коронавирусных ограничений".
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