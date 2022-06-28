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Жителя Петербурга задержали по делу о "фейках" про армию России

Жителя Санкт-Петербурга задержали по уголовному делу о "фейках" про армию России по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти. Поводом якобы стали комментарии в сообществе "Питерские копатели" во "ВКонтакте". Дверь в квартиру 54-летнего подозреваемого взломали бойцы СОБРа. Об этом пишет "Бумага" со ссылкой на городское управление МВД.

Записи "компрометирующие вооруженные силы России" житель Петербурга якобы сделал в начале апреля. Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли пять патронов времен Второй мировой войны, нож и геральдику нацистской Германии.

Пресс-служба судов города сообщает, что задержанного зовут Олег Белоусов. Суд арестовал его на два месяца. Вину он не признал.

  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года по приказы президента России Владимира Путина.
  • С начала марта в России было заведено более 60 уголовных дел о "фейках" про российскую армию и еще 6 уголовных дел за "повторную дискредитацию" армии. По административной статье о "дискредитации" армии с начала марта было заведено более двух тысяч дел.

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