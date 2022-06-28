Жителя Петербурга задержали по делу о "фейках" про армию России

Жителя Санкт-Петербурга задержали по уголовному делу о "фейках" про армию России по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти. Поводом якобы стали комментарии в сообществе "Питерские копатели" во "ВКонтакте". Дверь в квартиру 54-летнего подозреваемого взломали бойцы СОБРа. Об этом пишет "Бумага" со ссылкой на городское управление МВД.

Записи "компрометирующие вооруженные силы России" житель Петербурга якобы сделал в начале апреля. Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли пять патронов времен Второй мировой войны, нож и геральдику нацистской Германии.

Пресс-служба судов города сообщает, что задержанного зовут Олег Белоусов. Суд арестовал его на два месяца. Вину он не признал.