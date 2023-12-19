Жителя Прокопьевска оштрафовали по делу о призывах к терроризму

1-й Восточный окружной военный суд оштрафовал 60-летнего жителя Прокопьевска (Кемеровская область) Ленарда Валеева на 360 тысяч рублей по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщил анонимный телеграм-канал, связанный с кузбасскими правоохранительными органами. В карточке дела Валеева на сайте суда отмечается, что последнее заседание прошло 19 декабря.

О деле против Валеева стало известно 8 апреля. По версии следствия ФСБ, он написал несколько постов в соцсетях, которые якобы призывали мобилизованных на войну в Украину россиян использовать оружие и военную технику "для свержения власти". Сейчас эти публикации недоступны.

В апреле 2022 года Валеева арестовали на трое суток по протоколу об организации массового мероприятия из-за поста-анонса антивоенной акции протеста.

В октябре 2023 года стало известно, что против Валеева возбудили еше одно уголовное дело за комментарии в соцсетях. Его обвинили в экстремизме за то, что под новостью во "ВКонтакте" об уголовном деле из-за мятежа ЧВК "Вагнер" он написал: "Пригожин растревожил российский курятник, в котором каждый сидит на отведенном насесте". Валеев также назвал жителей России "трусливым народонаселением", что, по версии лингвистической экспертизы следствия, могло "унизить человеческое достоинство граждан".

Сейчас Ленард Валеев находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.