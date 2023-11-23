Жителя Пскова приговорили к 5,5 годам колонии по делу о госизмене

Псковский областной суд приговорил жителя Пскова к 5,5 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на региональное управление Погранслужбы ФСБ.

По версии спецслужбы, обвиняемый якобы планировал вступить в украинский батальон "Кракен". В Украину он пытался попасть через третьи страны.

В ФСБ утверждают, что осуществить свой план житель Пскова не смог, поскольку был задержан сотрудниками Погранслужбы. Имя осуждённого не названо, суд проходил в закрытом режиме.