Жителя Пскова приговорили к 5,5 годам колонии по делу о госизмене

Псковский областной суд приговорил жителя Пскова к 5,5 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на региональное управление Погранслужбы ФСБ.
По версии спецслужбы, обвиняемый якобы планировал вступить в украинский батальон "Кракен". В Украину он пытался попасть через третьи страны.
В ФСБ утверждают, что осуществить свой план житель Пскова не смог, поскольку был задержан сотрудниками Погранслужбы. Имя осуждённого не названо, суд проходил в закрытом режиме.
- С начала 2023 года в России возбудили самое большое в современной истории число дел по статье о госизмене. По всей видимости, с начала года их было возбуждено больше ста. По подсчётам издания "Холод", основанным на открытых источниках, с 1 января по 31 июля 2023 года в России возбудили не менее 82 уголовных дел о госизмене и шпионаже. При этом за весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.
- Сейчас дела о государственной измене возбуждают по подозрению в намерении воевать на стороне ВСУ, финансировании украинских войск, передаче информации Украине или поджоге военкомата.
- На делах о государственной измене практически всегда стоит гриф "секретно", а защитники находятся под подпиской о неразглашении, поэтому информация информация о сути обвинения становится известной лишь в единичных случаях. За последние 20 лет по обвинению в госизмене не выносили ни одного оправдательного приговора. Несколько дел были прекращены, в том числе в связи со смертью подозреваемого.
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