Рабочему из Рыбинска дали 3,5 года за граффити в поддержку Навального

В городе Рыбинск Ярославской области суд приговорил к трём с половиной годам колонии 42-летнего рабочего Сергея Стрекнева по делу о граффити в поддержку Алексея Навального, которые были нарисованы в июне 2023 года.

Кроме этого, подсудимому запретили в течение двух лет после предполагаемого выхода на свободу посещать массовые мероприятия.

По версии следствия, Стрекнев, будучи волонтёром Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального, сделал в Рыбинске несколько граффити "в поддержку указанных структур", а также оставил надписи, "дискредитирующие органы власти", и "осквернил" макет самоходной артиллерийской установки ИСУ-152.

Официально против рабочего возбудили уголовные дела об участии в экстремистском сообществе и вандализме. В итоге Стрекнева признали виновным по обоим пунктам.