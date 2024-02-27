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Рабочему из Рыбинска дали 3,5 года за граффити в поддержку Навального

Сергей Стрекнев в суде
Сергей Стрекнев в суде

В городе Рыбинск Ярославской области суд приговорил к трём с половиной годам колонии 42-летнего рабочего Сергея Стрекнева по делу о граффити в поддержку Алексея Навального, которые были нарисованы в июне 2023 года.

Кроме этого, подсудимому запретили в течение двух лет после предполагаемого выхода на свободу посещать массовые мероприятия.

По версии следствия, Стрекнев, будучи волонтёром Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального, сделал в Рыбинске несколько граффити "в поддержку указанных структур", а также оставил надписи, "дискредитирующие органы власти", и "осквернил" макет самоходной артиллерийской установки ИСУ-152.

Официально против рабочего возбудили уголовные дела об участии в экстремистском сообществе и вандализме. В итоге Стрекнева признали виновным по обоим пунктам.

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