Жителя Санкт-Петербурга включили в реестр "экстремистов и террористов"

Российские власти включили в реестр "экстремистов и террористов" жителя Санкт-Петербурга Ивана Семёнова, арестованного по обвинению в попытке поджечь военкомат, и вологодского активиста Анатолия Бурова – его обвиняют в "оправдании терроризма". Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий пополнение реестра РосФинМониторинга.

Также в список включены двое жителей Приморья – Кирилл Гетман и Роман Лозовой. Их обвиняют в попытке поджечь военный комиссариат в городе Артём.

Семёнова арестовали в конце августа. Он был задержан у военкомата Адмиралтейского района Петербурга, куда пришёл с двумя бутылками зажигательной смеси и бросил их в окно.

Бурова задержали в октябре. По версии следствия, он распространял в телеграм-канале видео, призывающее "поддерживать и подражать терроризму".

О задержании Кирилла Гетмана и Романа Лозового в Приморском крае стало известно в конце сентября. Тогда же сообщалось, что военкомат в городе Артём пытались поджечь двумя бутылками с зажигательной смесью, загорелась только оконная рама.