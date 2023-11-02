Жителя Санкт-Петербурга включили в реестр "экстремистов и террористов"

Российские власти включили в реестр "экстремистов и террористов" жителя Санкт-Петербурга Ивана Семёнова, арестованного по обвинению в попытке поджечь военкомат, и вологодского активиста Анатолия Бурова – его обвиняют в "оправдании терроризма". Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий пополнение реестра РосФинМониторинга.
Также в список включены двое жителей Приморья – Кирилл Гетман и Роман Лозовой. Их обвиняют в попытке поджечь военный комиссариат в городе Артём.
Семёнова арестовали в конце августа. Он был задержан у военкомата Адмиралтейского района Петербурга, куда пришёл с двумя бутылками зажигательной смеси и бросил их в окно.
Бурова задержали в октябре. По версии следствия, он распространял в телеграм-канале видео, призывающее "поддерживать и подражать терроризму".
О задержании Кирилла Гетмана и Романа Лозового в Приморском крае стало известно в конце сентября. Тогда же сообщалось, что военкомат в городе Артём пытались поджечь двумя бутылками с зажигательной смесью, загорелась только оконная рама.
- Включение в реестр РосФинМониторинга подразумевает блокировку всех банковских счетов обвиняемого и запрет на денежные переводы.
- Сообщения о попытках поджога военкоматов после начала российского вторжения в Украину появляются регулярно. Они участились после объявления "частичной мобилизации". За попытки поджога неоднократно возбуждались уголовные дела о терроризме. При этом от действий поджигателей пока не пострадал ни один человек.
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