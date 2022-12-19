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Жителя Севастополя суд РФ осудил на 12 лет по обвинению в госизмене

Севастопольский городской суд

Российский суд в аннексированном Севастополе приговорил жителя города Евгения Петрушина к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По версии российских спецслужб, Петрушин в 2020-2021 годах передавал украинской разведке сведения о деятельности российского Черноморского флота. В ФСБ сообщили, что российская контрразведка "своевременно пресекла" "шпионскую деятельность" Петрушина.

При этом осуждён он был по статье не о шпионаже, а о госизмене, он имеет гражданство России.

Сообщается, что приговор Петрушину, который был задержан в апреле прошлого года, вступил в силу. Ранее об этом деле не сообщалось, его подробности, как и то, признал ли осуждённый вину, не известны.

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