Жителя Сыктывкара оштрафовали по делу о финансировании ФБК

Суд в Сыктывкаре оштрафовал на 300 тысяч рублей местного жителя Вячеслава Герцберга по обвинению в финансировании экстремистской организации. Утверждает, что он переводил донаты Фонду борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Об этом пишет "Медиазона".
Герцберга задержали в сентябре прошлого года, тогда обыски у жертвователей фонда прошли в разных городах России. Сотрудниками ФСБ также были задержаны учитель английского языка Илья Старцев, нижегородский активист Глеб Калинычев, житель Ируктска Алексей Камкин и омский активист Антон Коврик.
12 сентября 2023 года Росфинмониторинг внес Герцберга в список "экстремистов и террористов", в конце ноября дело поступило в Сыктывкарский городской суд.
- Основанный оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией объявлен в России экстремистской организацией в июне 2021 года. Известны десятки случаев уголовного преследования за сотрудничество со структурами оппозиционера. Перевод даже незначительной суммы ФБК российские власти расценивают как финансирование экстремизма.
- После признания ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями сотни сторонников оппозиционера покинули страну. Сам Алексей Навальный отбывает 19-летний срок в колонии по обвинению в экстремистской деятельности. Оппозиционер считает себя невиновным, а приговор – политически мотивированным. Правозащитные организации признали его политзаключённым.
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