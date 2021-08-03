Жителя Томска оправдали по первому в России делу о "ворах в законе"

В Томске коллегия присяжных областного суда оправдала местного жителя по делу о "занятии высшего положения в преступной иерархии". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В пресс-службе суда эту информацию подтвердили "Интерфаксу".

Это первое в России уголовное дело, возбужденное по данной статье. По информации "Коммерсанта", голоса присяжных разделились поровну. В таком случае решение принимается в пользу обвиняемого. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Сообщается, что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном как Коля Томский. Его арестовали в 2019 году по обвинению в "занятии высшего положения в преступной иерархии". Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

"Как установлено следствием, житель города Томска, имея статус "вора в законе" осуществлял полномочия в соответствии с указанным статусом по управлению криминальной средой как Томской и Кемеровской областей, так и РФ в целом", – цитирует издание материалы регионального управления МВД, которое занималось расследованием дела.