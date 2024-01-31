Жителя Великих Лук оштрафовали по статье о дискредитации за пост в VK

Жителя Великих Лук Алексея Симоненкова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии из-за поста в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
В сообщении указано, что 23-летний Симоненков в ноябре прошлого года сделал публикацию, которая, по мнению полиции и суда, содержала "порочащие высказывания" в отношении российских военных, которые принимают участие в войне против Украины.
Симоненков вину признал и пояснил, что разместил текст "под влиянием тяжёлого эмоционального состояния, вызванного смертью близкого человека".
- В марте 2022 года в уголовном и административном кодексе появились статьи о так называемых фейках и дискредитации, которые предусматривают штрафы и тюремное наказание на антивоенную позицию или сообщения о военных преступлениях со стороны российских солдат.
- В 2023 году в российские суды поступило 2870 административных дел о дискредитации армии России (статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). Общее число таких дел за почти два года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину достигло 8386, подсчитали Сибирь.Реалии, изучив данные российских судов общей юрисдикции.
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