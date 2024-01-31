Жителя Великих Лук оштрафовали по статье о дискредитации за пост в VK

Жителя Великих Лук Алексея Симоненкова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии из-за поста в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В сообщении указано, что 23-летний Симоненков в ноябре прошлого года сделал публикацию, которая, по мнению полиции и суда, содержала "порочащие высказывания" в отношении российских военных, которые принимают участие в войне против Украины.

Симоненков вину признал и пояснил, что разместил текст "под влиянием тяжёлого эмоционального состояния, вызванного смертью близкого человека".