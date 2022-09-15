Жителя Волгограда 24 раза оштрафовали за "дискредитацию армии"

Жителя Волгограда Виталия Готру 24 раза оштрафовали по обвинению в дискредитации российской армии, общая сумма штрафов - 690 тысяч рублей, сообщает "Медиазона".

В четверг, 15 сентября, судья Ворошиловского районного суда Кристина Петрова рассмотрела 11 протоколов против волгоградца, назначив ему штрафы на сумму 330 тысяч рублей. Неделей ранее судья Екатерина Никитина оштрафовала Готру на 360 тысяч по 12 аналогичным протоколам.

Согласно обвинению, дискредитация армии содержалась на "наклейках с текстом", которые 34-летний житель Волгограда расклеивал по городу. Какой именно текст был на них написан - не сообщается.

В августе тот же Ворошиловского районный суд рассмотрел 21 административный протокол в отношении Виталия Готры по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Тогда волгоградца дважды отправляли в спецприёмник - сначала на пятнадцать суток, а затем на десять.

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