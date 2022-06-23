Жителя Якутска арестовали по делу о подготовке к присоединению к ВСУ

В Якутске 22 июня задержали 27-летнего Николая Охлопкова по подозрению в связи с легионом "Свобода России", подразделением российских добровольцев, воюющих в составе Вооружённых сил Украины, сообщила Baza.

Против жителя Якутска возбудили уголовное дело по приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании. Суд отправил Охлопкова в следственный изолятор.

Пресс-служба якутского управления СК официально не комментировала факт преследования, отмечает Сибирь.Реалии.