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Жителя Якутска арестовали по делу о подготовке к присоединению к ВСУ

Шеврон легиона "Свобода России"

В Якутске 22 июня задержали 27-летнего Николая Охлопкова по подозрению в связи с легионом "Свобода России", подразделением российских добровольцев, воюющих в составе Вооружённых сил Украины, сообщила Baza.

Против жителя Якутска возбудили уголовное дело по приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании. Суд отправил Охлопкова в следственный изолятор.

Пресс-служба якутского управления СК официально не комментировала факт преследования, отмечает Сибирь.Реалии.

  • Ранее подразделение "Легион Свобода России" объявило о том, что в его ряды вступил бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, уроженец Сумской области Украины. Он уехал в Украину из России после российского вторжения.

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