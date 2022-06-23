Жителя Якутска арестовали по делу о подготовке к присоединению к ВСУ

В Якутске 22 июня задержали 27-летнего Николая Охлопкова по подозрению в связи с легионом "Свобода России", подразделением российских добровольцев, воюющих в составе Вооружённых сил Украины, сообщила Baza.
Против жителя Якутска возбудили уголовное дело по приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании. Суд отправил Охлопкова в следственный изолятор.
Пресс-служба якутского управления СК официально не комментировала факт преследования, отмечает Сибирь.Реалии.
- Ранее подразделение "Легион Свобода России" объявило о том, что в его ряды вступил бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, уроженец Сумской области Украины. Он уехал в Украину из России после российского вторжения.
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