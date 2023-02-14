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Жителям Байконура предложили по 260 тысяч рублей за участие в войне

Глава администрации Байконура подписал постановление о единовременной выплате в размере 260 тысяч рублей мобилизованным на войну в Украине, а также добровольцам. Документ опубликован на сайте администрации.

Финансирование выплат планируется осуществлять из бюджета города. Согласно документу, денежные выплаты предложены "в качестве меры социальной поддержки".

Город Байконур арендован Россией у Казахстана до 2050 года и имеет статус, соответствующий городу федерального значения РФ. Арендная плата составляет 115 миллионов долларов в год.

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