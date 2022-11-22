Жителям Петербурга запретят сушить бельё на деревьях 

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект закона, согласно которому жителям города запретят подвешивать на деревья гамаки, качели и верёвки для сушки белья, а также добывать из зелёных насаждений сок и смолу, в том числе "путём надрезов" коры деревьев.

Согласно документу, нарушения правил будут считаться административными правонарушениями, которые повлекут за собой штрафы до пяти тысяч рублей - для физических лиц, до тридцати тысяч - для юридических лиц, и до полумиллиона - для юридических.

В данный момент законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. Предположительно он вступит в силу с нового года.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, согласно которому Санкт-Петербург войдёт в число регионов, в которых с приезжих, останавливающихся в отелях, взимается курортный сбор. Сейчас такие правила действуют в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в аннексированном Крыму. Сумма сбора варьируется от 30 до 50 рублей в день.