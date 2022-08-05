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Жителям Воркуты предложили собрать деньги на дроны для ОМОНа

На сайте администрации Воркуты появилась публикация, где жителям предлагают собрать деньги для покупки дронов для бойцов Росгвардии, которые участвуют в военном вторжении России в Украину. О помощи просит в том числе мэр города Ярослав Шапошников.

В релизе говорится, что в мэрию обращаются воркутинцы, которые спрашивают, как помочь военнослужащим. Поэтому местное отделение ДОСААФ объявило сбор средств для воркутинского отряда ОМОН "Арктика". При этом в сообщении отмечается, что отряд обеспечен всем необходимым, но "реалии в период современных боевых действий показывают, что необходима и адресная помощь в закупке современных средств контроля, наблюдения и связи". Уточняется, что бойцам нужны квадрокоптеры (с упоминанием конкретных марок), тепловизионные прицелы и средства связи.

"Это возможность помочь нашим ребятам, которые несут службу на территории, где идут боевые действия", - цитируются в сообщении слова мэра Воркуты Ярослава Шапошникова. Отчет о собранных деньгах в релизе обещают опубликовать в соцсетях и СМИ.

  • СМИ в России неоднократно сообщали о том, что жители страны собирают деньги для военных, которые участвуют во вторжении в Украину. Так, газета The New York Times опубликовала статью о том, как в России собирают помощь для российских солдат. Активисты (в основном, женщины) покупают для нужд фронта еду, медицинские изделия, приборы ночного видения и дроны. Кавказ.Реалии сообщали, что в Осетии инициатором сбора средств для оснащения солдат стал офицер запаса Олег Марзоев. В своем телеграм-канале он регулярно пишет, в чем нуждаются военные: системы наблюдения, дроны, тепловизоры, генераторы, бинокли, квадрокоптеры, прицелы.
  • В Псковской области псковский певец и дальнобойщик Владимир Шилов также собирал деньги на закупку оборудования для военных и собирался купить дроны в Эстонии. Его арестовали и приговорили 4 месяцам тюрьмы.
  • В конце июля издание "7x7" сообщало, что студентам тверского госуниверситета предложили скинуться военным на оборудование, а в Татарстане студентов позвали поехать на Донбасс в качестве строителей, медиков и вожатых.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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