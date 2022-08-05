Жителям Воркуты предложили собрать деньги на дроны для ОМОНа

На сайте администрации Воркуты появилась публикация, где жителям предлагают собрать деньги для покупки дронов для бойцов Росгвардии, которые участвуют в военном вторжении России в Украину. О помощи просит в том числе мэр города Ярослав Шапошников.

В релизе говорится, что в мэрию обращаются воркутинцы, которые спрашивают, как помочь военнослужащим. Поэтому местное отделение ДОСААФ объявило сбор средств для воркутинского отряда ОМОН "Арктика". При этом в сообщении отмечается, что отряд обеспечен всем необходимым, но "реалии в период современных боевых действий показывают, что необходима и адресная помощь в закупке современных средств контроля, наблюдения и связи". Уточняется, что бойцам нужны квадрокоптеры (с упоминанием конкретных марок), тепловизионные прицелы и средства связи.

"Это возможность помочь нашим ребятам, которые несут службу на территории, где идут боевые действия", - цитируются в сообщении слова мэра Воркуты Ярослава Шапошникова. Отчет о собранных деньгах в релизе обещают опубликовать в соцсетях и СМИ.