Жителям затопленных домов в Приморье пообещали 25 тысяч рублей

Власти Михайловского района в Приморском крае, по которому прошёл тайфун, пообещали выплатить 25 тысяч рублей "в случае полной утраты имущества первой необходимости".

Таковой будут считать случай, если вода затопила дом на 15 сантиметров и выше. Если же уровень воды в доме был меньше, то его владельцу выплатят 15 тысяч рублей. За потерю урожая на дачном участке власти обещают две тысячи рублей. В комментариях к посту возмущены размерами выплат.

Тайфун "Ханун" обрушился на Приморский край на прошлой неделе. Из-за ливней погибли как минимум три человека и четыре собаки, 2,5 тысячи жителей эвакуировали, а в Уссурийске прорвало дамбу.

По свежим данным регионального МЧС, отрезанными водой остаются 28 населённых пунктов, затоплены 4620 жилых домов, 5555 приусадебных участков и 28 участков автодорог. В трёх районах нет электричества.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Приморский край придёт ещё один тайфун – "Лан" – с новой серией проливных дождей.